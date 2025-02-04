Energocom за три дня поставила в Приднестровье 5,7 млн кубометров газа

Молдавская госкомпания Energocom 1-3 февраля поставила в непризнанное Приднестровье 5,7 млн кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании.

Газ для левобережья закупается на биржах Румынии и Болгарии и транспортируется по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы-Унгены.

Согласно информации, 1 февраля поставки составили 450 тысяч кубометров, 2 февраля - 2,7 млн кубометров, 3 февраля - 2,575 млн кубометров.

Поставки газа из Молдовы в непризнанное Приднестровье осуществляются за счет гранта Евросоюза на €30 млн, из которых €20 млн выделены на закупку газа для левобережья, €10 млн - на покупку электроэнергии для правобережья на авторизованных торговых площадках в ЕС и Украине.

За счет средств ЕС поставки газа в непризнанное Приднестровье на основе согласованного с "Тираспольтрансгаз" графика продолжатся до 10 февраля в объеме не более 3 млн кубометров в сутки.

Поставки газа из Молдовы в Приднестровье начались с 1 февраля.