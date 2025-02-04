Польша провела военные учения в Балтийском море

В понедельник, 3 февраля, Министерство обороны Польши объявило о проведении учений в акватории Балтийского моря. Об этом оборонное ведомство Польши написало в соцсети X (ранее Twitter).

Подразделения вооруженных сил Польши 3 февраля провели учения типа SNEX (Short Notice Exercise) под кодовым названием Straznik Baltyku 25 (Страж Балтики).

В польском оборонном ведомстве отметили, что основной целью учений стало совершенствование оперативных процедур и взаимодействия при реагировании на военные и невоенные угрозы критически важной морской инфраструктуре.

"SNEX – это учения, характеризующиеся коротким периодом предварительного оповещения задействованных сил, задачей которых является проверка их способности выполнять задачи в установленные временные рамки", – добавили в Минобороны Польши.

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.