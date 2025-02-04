Решение по 5G в Минсвязи Беларуси ожидают в первом квартале

Решение по развертыванию в Беларуси сети сотовой связи пятого поколения (5G) будет принято в первом квартале. Об этом заявил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун в эфире белорусского телевидения.

«У нас все документы подготовлены, мы, по сути дела, сейчас просто ожидаем решений. Минсвязи ожидает, что решение будет в первом квартале этого года», - сказал чиновник.

Он также отметил, что правительство установило требования к скоростям передачи данных в сети LTE.

«К 2030 году достижение следующих параметров: 70 мегабит в секунду в линии к абоненту базовой станции в Минске, 60 – в областных центрах, на всех остальных территориях – не менее 30 мегабит в секунду. Если это будет реализовано, а это будет реализовано, тогда затруднений со связью у нас не будет», - сказал Дмитрий Корзун.

По его словам, точно такие же требования сделаны для сети пятого поколения, но там цифры на порядок больше.

«Как только будет принято решение по пятому поколению, Минсвязи сразу же инициирует внесение изменений в постановление № 1073, закрепит это требование. Все наши граждане могут посмотреть, куда мы идем. С точки зрения резкого улучшения качества связи, выстроены таким образом требования, что каждый год это добавление. И к 2030 году, мы полагаем, когда все будет реализовано, проблем не будет, и мы снимем накал, который существует сегодня», - рассказал он.