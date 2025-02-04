В Беларуси появятся архитектурно-градостроительные советы (АГС). Это следует из постановления Министерства архитектуры и строительства № 79 от 12 июля 2024 года, которым утверждено положение об АГС.

Согласно документу, основная задача АГС - рассмотрение вопросов, возникающих при архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (архитектурной деятельности), для решения которых требуется выработка соответствующих предложений и рекомендаций.

Советы рассматривают вопросы эффективности работы территориальных подразделений по архитектуре и градостроительству, совершенствования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регулирующих архитектурную деятельность.

Они также рассматривают вопросы взаимодействия государственных органов и организаций, осуществляющих архитектурную деятельность, формирования информационных банков и баз данных, касающихся архитектурной деятельности в Беларуси.

Советы подготавливают предложения и рекомендации по градостроительному планированию территорий всех уровней и видов, наиболее сложным и часто возникающим на практике вопросам архитектурной деятельности, спорным вопросам, отраженным в обращениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также по другим вопросам.

Информация о деятельности АГС публикуется в СМИ и на сайтах Минстройархитектуры и местных исполнительных и распорядительных органов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.