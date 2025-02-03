Тайвань поможет компаниям переехать в США после пошлин Трампа

Тайвань поддержит компании, которые планируют переехать в США, в том числе поможет им найти для этого партнеров. Об этом сообщает Reuters.

Министерство экономики Тайваня в заявлении, в котором подробно описываются меры, направленные на помощь компаниям, пострадавшим от новых американских тарифов, заявило, что предоставит фирмам, которые хотят переехать, информацию о возможных штатах США, в которые можно инвестировать, местное законодательство и помощь в поиске партнеров.

Тайвань, чьи компании являются ключевыми производителями технологических продуктов, таких как полупроводники и детали электроники, является уязвимым, поскольку многие из них имеют заводы как в Мексике, так и в Китае, а также потому, что Трамп также угрожал пошлинами на импортные микросхемы.

Акции тайваньских технологических компаний, имеющих заводы в Мексике, сильно упали в понедельник: Foxconn - на 8,1%, Quanta - на 9,8%, а Inventec - на 6,7%.

Министерство заявило, что будет продолжать уделять пристальное внимание изменениям в международной торговле и поддерживать связь, чтобы предоставлять компаниям "наиболее своевременную поддержку и помощь, чтобы гарантировать, что они найдут наилучшие стратегии, чтобы справиться с этими изменениями".