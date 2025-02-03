Последнее обновление: 03.02.2025 15:41

ГПК Беларуси: литовские контрольные службы оформили за выходные дни 30% фур от нормы

Литовские контрольные службы оформили за выходные дни всего 30% фур от нормы, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают более 260 большегрузов, его контрольные службы с пятницы пропустили только 14% транспорта от нормы, т.е. 3 из 20 фур в час», - говорится в сообщении.

За выходные дни через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 45% грузовиков от нормы.

Около 30 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию только 37% транспорта.



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