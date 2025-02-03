Похолодание в США оказало негативный эффект на индустрию майнинга

Рост цен на электроэнергию в США из-за спада температуры на юге страны привел к первому за четыре месяца снижению сложности биткоин-майнинга и падению доходов добытчиков криптовалюты. Об этом пишет The Block со ссылкой на отчет компании Luxor.

Выручка майнеров упала с $2,46 за TH/s в декабре до $2,19 за TH/s в январе.

«Высокие цены на электроэнергию привели к увеличению нерентабельных часов добычи, поскольку холодная погода привела к росту затрат на электроэнергию и сокращению времени бесперебойной работы (особенно на Востоке, Юго-Востоке и в Техасе)», - отметили аналитики Luxor.

По оценкам компании, сейчас на долю США приходится 36% мирового хешрейта биткоина, а на Техас — около 17%.

«Когда майнинг становится менее прибыльным в регионах со значительным хешрейтом сети, вероятность отрицательной корректировки сложности возрастает. Это произошло 26 января, когда вызванное погодными условиями сокращение экономики привело к первой отрицательной корректировке за четыре месяца», - объяснили эксперты.

В Luxor считают снижение сложности и доходов майнеров временным явлением. По их мнению, показатели вернутся к росту после смены погоды в Соединенных Штатах.

Параллельно глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено заметил, что мемпул биткоина практически пуст, а комиссии находятся на уровне 1 sat/vB. Транзакционная активность в сети упала до показателей марта 2024 года.

Напомним, аналитики Fidelity допустили, что тенденция сокращения транзакционных доходов майнеров может стать долгосрочной, но это не несет угрозы безопасности блокчейна.