Сайт USAID прекратил работу на фоне возможной реорганизации

Сайт Агентства США по международному развитию, занимающегося невоенной помощью другим странам, прекратил работу. Об этом известно со страницы сайта.

При попытке зайти на сайт, на экране появляется ошибка. Он прекратил активность в субботу 1 февраля.

США 25 января 2025 года приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней.

Два источника Reuters, знакомые с ходом дискуссий, сообщили в пятницу 31 января, что администрация Трампа стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Государственного департамента США.