Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Режим высылки нелегальных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля

Режим высылки нелегальных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности", - написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается, добавил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что соответствующие законы вступают в силу с 5 февраля.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование