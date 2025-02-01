Режим высылки нелегальных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности", - написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается, добавил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что соответствующие законы вступают в силу с 5 февраля.