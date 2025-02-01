Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

В ЕС зарегистрировали "защищенные" названия хлеба из Латвии и вина из Британии

Еврокомиссия утвердила два новых "защищенных" названия – для латвийского хлеба по особому рецепту и для вина из британского Сассекса. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия зарегистрировала как защищенное географическое обозначение происхождения Аглонский ржаной хлеб из Латвии (Aglonas maizes veistūklis), содержащий кусочки сала и лука.

Рецепт этого хлеба не менялся с конца XIX века, традицию изготовления передавали из поколения в поколение.

Также зарегистрировали как защищенное обозначение происхождения Сассекское вино из Британии, которое изготавливают из винограда, выращенного в Восточном и Западном Сассексе. Там производят тихие и игристые вина.

Всего в реестре защищенных обозначений происхождения – уже почти 3650 изделий сельскохозяйственного происхождения.

Ранее в реестр внесли болгарский рассольный сыр сирене и норвежскую водку.

Время от времени защищенные географические наименования приводят к спорам между странами. Так, Италия инициировала процедуру обжалования против Словении в многолетнем споре из-за бальзамического уксуса из города Модена.



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