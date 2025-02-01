Производителей еврозоны больше беспокоит дешевый китайский импорт, чем американские пошлины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Лишь половина опрошенных производителей отметили, что американские пошлины скажутся на их бизнесе в валютном блоке.

Многие заявили, что уже производят "местное для местных", а некоторые экспортируют в США только сложные, труднозаменимые продукты.

Больше опасений вызывает не прямое, а опосредованное влияние американских пошлин, которые могут заставить Китай нарастить импорт в Европейский союз. Если не будет защитных мер от властей ЕС, влияние таких пошлин на цены в еврозоне будет скорее отрицательным, чем положительным, считают европейские производители.

ЕЦБ опросил 82 крупных нефинансовых компании еврозоны в период с 6 по 14 января.

Президент США Дональд Трамп говорил, что уже 1 февраля может ввести пошлины на весь импорт из Китая. Он также заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.