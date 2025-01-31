Последнее обновление: 31.01.2025 16:11

В Чехии растет число магазинов без персонала

В Чехии в настоящее время работает около 100 магазинов без обслуживания, их количество увеличилось в 2024 году примерно на 70, из них около 60 принадлежат сети COOP. Эти данные приводятся в информации компании Knowinstore, которая предоставляет оборудование для автоматизированных точек продажи.

Ожидается, что в этом году откроется еще сто таких магазинов.

Расширение сети таких магазинов в Чехии идет быстрее, чем, например, в соседней Германии.

Одной из целей меморандума, который в понедельник заключили Министерство промышленности и торговли, Союз торговли и туризма и Ассоциация традиционной чешской торговли, является усиление использования современных технологий в розничной торговле.



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