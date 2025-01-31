С 1 февраля в Беларуси увеличиваются размеры пособий семьям с детьми

С 1 февраля в Беларуси увеличиваются исчисляемые из бюджета прожиточного минимума (БПМ) размеры пособий семьям с детьми.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, по 31 июля 2025 года пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут в среднем на 10,8% и составят: на первого ребенка – 861,42 рубля (+83,61 рубля), на второго и последующих детей – 984,48 рубля (+95,56 рубля), на ребенка-инвалида – 1107,54 рубля (+107,5 рубля).

С 1 февраля по 30 апреля 2025 года пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 4 476,40 рубля, при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ, или 6 266,96 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), составит 100% БПМ, или 447,64 рубля.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ, или 223,82 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ, или 223,82 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ, или 313,35 рубля.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ, или 447,64 рубля;

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ, или 537,17 рубля.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ, или 313,35 рубля.

При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет: на ребенка до 3 лет - 40% СЗП и ребенка (детей) от 3 до 18 лет - 50% БПМ.

Суммарный размер двух пособий составит 1208,3 рубля.