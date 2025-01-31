В Хорватии продолжают бойкот магазинов из-за высоких цен

Общественная инициатива Halo Inspector в Хорватии призвала продолжить объявленный на прошлой неделе бойкот магазинов и торговых центров в знак протеста против роста цен. Об этом сообщает портал BIRN.

Halo Inspector, которая поддерживается общественной организацией, защищающей права потребителей Хорватии, призвала вообще не ходить по магазинам в пятницу и начать семидневный бойкот трех розничных сетей и трех категорий товаров.

Под удар бойкотирующих должны попасть торговые сети Lidl, Eurospin и DM, а также Coca-Cola и другие газированные напитки, бутилированная вода и средство для мытья посуды.

"Мы хотим послать еще более сильный сигнал о том, что хорватский рынок должен наконец начать регулироваться и что механизмы мониторинга должны быть запущены", – сказал представитель Halo Inspector Йосип Келемен.

Первый бойкот, объявленный Halo Inspector, состоялся в прошлую пятницу, 24 января.

Данные хорватской налоговой администрации показали, что общее количество розничных счетов-фактур, выставленных в тот день, было на 44% меньше, чем неделей ранее, а общая сумма счетов-фактур – на 53% меньше.

На этом фоне правительство Хорватии 30 января приняло решение заморозить цены на 70 продуктов, среди которых – хлеб, макароны, ветчина, колбаса, рыба, молоко и молочные продукты, различные виды фруктов и овощей и даже средство для мытья посуды – но не Coca-Cola и бутилированная вода.

Всплеск цен в Хорватии наблюдался и в начале 2023 года, после того как страна перешла на евро.