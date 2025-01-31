Старейшая криптобиржа Украины полностью свернет деятельность

Основатель украинской криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян принял решение свернуть деятельность компании во всех странах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение, что прекращаю любую коммерческую деятельность», - написал бизнесмен.

Пользователи смогут вывести свои балансы в течение двух месяцев переходного периода.

«Стерильный от клиентских данных код продолжит существовать в нескольких проектах, но это уже будет другая история и с другими игроками», - добавил Чобанян.

Ранее Госспецсвязи Украины заблокировала домен биржи на основании решения Шевченковского суда Киева по ходатайству Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По словам Чобаняна, суть претензий — обвинения в неуплате налогов.

«Какие налоги, с чего — пока не знаю, но мы обязательно это выясним. Мне интересно, по какой формуле и от какой конкретно деятельности высчитывали недостачу», - заявил основатель биржи.

После закрытия Kuna Чобанян намерен сконцентрироваться на симбиократии — модели мирового порядка, построенной на симбиозе человека, ИИ и ноосферы.

На момент написания суточный объем торгов на бирже составляет чуть более $4 млн, согласно CoinGecko.

Законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов в Украине еще не принят. Его обновленную версию готовят к рассмотрению в первом квартале 2025 года.

Напомним, с начала 2023 года БЭБ ведет досудебное расследование в отношении биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Причиной проверки стало расхождение между оборотом криптоактивов на кошельках торговых платформ и задекларированным доходом их учредителей.

Ранее Михаил Чобанян заявлял о планах продать бизнес в Украине.