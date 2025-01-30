Последнее обновление: 30.01.2025 18:01

В Люксембурге выступили против возвращения контроля на границах в Европе

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден выступил против пограничного контроля на внутренних границах ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

Министр комментировал инициированное консерваторами решение немецкого парламента по усилению контроля над миграцией. Принятая Бундестагом инициатива из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в частности со стороны искателей убежища.

"Мы не хотим иметь контроль на внутренних границах (ЕС). У нас есть 250 тысяч человек, которые приезжают на работу в Люксембург из Германии, Франции и Бельгии, поэтому (восстановление) пограничного контроля на внутренних границах не является правильным решением для нашей страны", – заявил Глоден.

"Шенген – одно из важнейших достижений ЕС", – добавил он.

На прямой вопрос о предложениях немецких консерваторов он ответил: "Я не комментирую внутреннюю политику Германии".

Но он предположил, что, если Германия попросит продлить пограничный контроль с Люксембургом, он ответит, подав возражения в Европейскую комиссию.

Инициативу консервативного ХДС, которая не имеет юридически обязывающего действия, удалось принять незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии".

Впоследствии лидер ХДС Фридрих Мерц, который инициировал голосование, заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых, но отметил, что такая ситуация не возникла бы, если бы свои голоса отдали "Зеленые" и социал-демократы.

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.



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