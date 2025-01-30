В Минске открылся новый магазин детской и подростковой ортопедической обуви

В Минске в торговом центре «Гринтайм» (ул. Рудобельского, 3) открылся новый магазин детской и подростковой профилактической обуви IDZI.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, в ассортименте представлено более 20 моделей детской и подростковой ортопедической обуви от 33 до 41 размера. Со временем ассортимент продукции может расшириться.

Всего открыто 3 магазина торговой марки IDZI и все они расположены в Минске. Планируется, что в марте откроется еще один магазин IDZI в Молодечно.

Специалистами Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра разработано 96 моделей профилактической обуви для девочек и мальчиков от 2 до 14 лет. Вся обувь прошла тщательную проверку на соответствие государственным стандартам. Цены на зимнюю обувь - около 160 рублей, демисезонную – 130 рублей.