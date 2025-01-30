Глава МВД Германии критикует инициативу Бундестага против миграции

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая представляет правящую Социал-демократическую партию, резко раскритиковала инициативу по противодействию миграции, принятую Бундестагом голосами оппозиционных консерваторов и ультраправых.

Заявление немецкого министра приводит The Guardian.

Повторяя вчерашние комментарии канцлера Олафа Шольца, она подчеркнула, что должна действовать в соответствии с конституцией Германии и законодательством ЕС.

Отвечая на вопрос о голосовании в Бундестаге в четверг, она продолжила: "То, что произошло вчера, было безответственным и таким, что не учитывает историю".

Руководительница МВД имела в виду тот факт, что инициативу, которая не имеет юридически обязывающего действия, удалось принять незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии".

Она также защитила Шенгенские соглашения ЕС, но заявила, что некоторые меры пограничного контроля необходимы, "пока мы не получим более надежную и безопасную защиту внешних границ".

Принятая Бундестагом инициатива из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Впоследствии Мерц заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых, но отметил, что такая ситуация не возникла бы, если бы свои голоса отдали "Зеленые" и социал-демократы.

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.