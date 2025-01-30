ХАМАС освободил еще восемь заложников

Боевики палестинской террористической группировки передали сотрудникам Красного Креста на севере сектора Газа трех израильских и пятерых тайских заложников.

Первой была освобождена израильская военнослужащая Агам Бергер (на фото). Ее доставят в больницу, где она пройдет медицинский осмотр и встретится с родителями. Позже ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильских заложников - Арбель Йехуд (имеющую также гражданство Германии) и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса.

В соответствии с условиями сделки между ХАМАС и Израилем заложницы радикального движения "Исламский джихад" Арбель Йехуд должны были освободить еще пять дней назад. Когда этого не произошло, Израиль отказался открывать палестинцам путь с юга на север Газы, по которому перемещенные лица могли бы вернуться в свои дома. Это произошло только утром 27 января, после получения канцелярией израильского премьера информации о готовящемся освобождении Йехуд и двух других заложников.

Кроме того, ХАМАС освободил пятерых подданных Таиланда.

Освобождение заложников-тайцев осуществляется без каких-либо условий, а за освобожденных израильтян правительство Биньямина Нетаньяху выпускает на свободу 110 палестинских заключенных, 32 из которых приговорены к пожизненному заключению за террористическую деятельность, а 48 по этой же статье должны были отбывать длительные сроки.