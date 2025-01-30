Последнее обновление: 30.01.2025 18:01

Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2025 году

Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на подписанное им 30 января соответствующее решение.

Как сообщил председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, начато создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы на базе пограничной заставы имени Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Кижеватова Брестской пограничной группы.

По его словам, формирование такого подразделения позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования участка к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, а также оптимизировать штатную структуру.

"Для повышения эффективности применения в охране рубежей пилотируемой и беспилотной авиации проведена реорганизация авиационных подразделений, что обеспечивает централизованное применение автожиров, их техническое обслуживание и снабжение. В подразделениях границы введены должности операторов беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал Молостов, которого цитирует пресс-служба Лукашенко.

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