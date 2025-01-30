В Париже запретили ящики для ключей от арендованного жилья, которые ставят для туристов

В Париже запретили установку в публичном пространстве ящиков для ключей от арендованного жилья, которые владельцы размещают для удобства туристов. Об этом сообщает BFMTV.

Ящики для ключей оказались под запретом согласно распоряжению мэрии, опубликованному 24 января. Владельцев обязали убрать их из публичного пространства в течение следующих 15 дней.

В среду муниципальная полиция разместила на ящиках наклейки с предупреждением о том, до какой даты их нужно убрать. Если владельцы не отреагируют вовремя, их будут считать бесхозными и демонтируют. Парижане смогут и самостоятельно сообщить органам власти об обнаруженных ящиках через городское приложение.

Заместитель мэра Парижа Жак Бодрье назвал эти меры сигналом для владельцев "25 тысяч нелегальных мест размещения туристов" в Париже, которые сдают под краткосрочную аренду на сервисах вроде Airbnb. По его словам, на улицах столицы есть много сотен подобных ящиков.

Бодрье отметил, что из-за лиц, которые массово выкупают квартиры и переоборудуют в жилье под краткосрочную аренду, в Париже становится все труднее и дороже снять квартиру тем, кто нуждается в ней для долгосрочного проживания.

Ранее такой запрет одобрили в Марселе, где ящики были очень массовым явлением.