ЕС переходит на строительство "гигафабрик ИИ" по примеру американского проекта Stargate

Еврокомиссия изменила финальный текст общеевропейской программы экономического развития "Компас конкурентноспособности" и включила в него строительство "гигафабрик ИИ" – центров для обучения очень крупных моделей искусственного интеллекта. Об этом пишет Euractiv.

В первоначальном проекте "Компаса" речь шла о "мегафабриках", но в последний момент еврочиновники решили увеличить масштаб инициативы, изменив приставку "мега" на "гига". При этом из документа четко не следует, будет ли увеличено финансирования фабрик ИИ, указывают в Euractiv. Изначально в строительство центров обучения ИИ планировалось инвестировать €1,96 млрд.

Решение ЕС перейти на "гигафабрики" было принято после анонсирования президентом США Дональдом Трампом проекта развития технологий ИИ Stargate, куда крупные частные компании (OpenAI, Oracle, SoftBank) обещали вложить $500 млрд.

В Еврокомиссии подтвердили, что, как и в США, также будут привлекать частные компании к созданию центров обучении ИИ, чего не было в предыдущем варианте "Компаса".

Начало строительства "гигафабрик ИИ" в Евросоюзе запланировано на 2026 года после принятия закона ЕС о развитии облачных технологий и ИИ.