Глава Rheinmetall объяснил стремление России его убить

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер объяснил стремление России его убить.

"Я думаю, вполне понятно, что такие страны как Россия не очень довольны тем, что мы, как крупнейший в мире производитель боеприпасов большого калибра, в значительной степени помогаем западным странам защитить себя", - сказал Паппергер в интервью BNS во время визита в Литву.

В то же время глава Rheinmetall добавил, что в настоящее время полиция заботится о его безопасности. Об этом Паппергер заявил после того, как накануне НАТО официально подтвердило, что Россия намеревалась его убить. До этого об этом писали только мировые медиа.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны разведкой США и Германии и являлись лишь частью усилий России по убийству руководителей предприятий оборонной промышленности по всей Европе.