Среднее время рассмотрения заявок на получение патентов на изобретения в Китае сократили

Среднее время рассмотрения заявок на патенты на изобретения в Китае сократилось до 15,5 месяца. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA).

Средний срок рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков остается стабильным и составляет четыре месяца, пишет Синьхуа.

В настоящее время в Китае насчитывается 124 национальных центра защиты интеллектуальной собственности (ИС) и оперативной защиты прав, которые расположены в 29 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.

По данным CNIPA, среднее время рассмотрения дел о защите ИС составляет две недели, а среднее время проведения медиации по спорам об ИС под руководством CNIPA составляет 28 дней.