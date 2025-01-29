Власти Литвы одобрили продление национальных санкций в отношении граждан Беларуси

Правительство Литвы на заседании одобрило инициативу МИД о продлении на год национальных санкций в отношении граждан Беларуси и РФ.

"Установленный комплекс ограничений следует оценивать как оптимальный и согласованный. На фоне имеющихся угроз эти меры необходимы и целесообразны", - говорится в документе.

Санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан Беларуси и РФ о выдаче временных видов на жительство.

Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента.

Срок действия ограничений продлен с 3 мая 2025 года по 2 мая 2026 года.

Как сообщил Департамент миграции (ДМ), в прошлом году 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности Литвы.

Согласно подсчетам, в 2024 году 179 из 598 представляющих угрозу белорусам не выдали временный вид на жительство в Литве, 232 – не продлили действие этого документа.

При этом по инициативе ДМ были упразднены виды на жительство 175 граждан Беларуси. Еще троим белорусам не выдали постоянный вид на жительство в Литве, а 9 лишили этого документа.