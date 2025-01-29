Последнее обновление: 29.01.2025 10:01

Пентагон приостановил все новые контракты для американской армии

Министр обороны США Пит Гексет приостановил все новые контракты для армии, а также заявки на новые программы, которые "вызывают шок" в оборонной промышленности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника и соответствующее электронное письмо.

Собеседники рассказали, что пауза может длиться всего 10 дней, но потенциально может продолжаться месяцами. Они говорили на условиях анонимности, потому что решение Пентагона еще не было обнародовано.

Задержка частично связана с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах, но новые администрации могут использовать ее для оценки приоритетов и высвобождения финансирования. В то же время пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов.

Американская армия в своем заявлении подтвердила, что пересмотр происходит, но заявила, что "заключение контрактов продолжается", но при этом не предоставило никаких подробностей.

Пентагон не ответил на запрос Bloomberg по поводу комментария. СМИ отмечает: неясно, будет ли приостановление контрактов распространяться на другие войска.

По данным агентства, расходы армии на закупки по несекретным контрактам в 2024 финансовом году составили $113,8 млрд.



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