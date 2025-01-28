Uzbekistan Airways начала летать в Европу в обход территории России

Авиакомпания Uzbekistan Airways начала летать в европейские страны в обход воздушного пространства России, сообщили Kun.uz в компании.

«Это рекомендация Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), так как мы оказываем услуги пассажирам из числа европейских граждан. Это не связано с крушением самолета азербайджанских авиалиний», - подчеркнули в авиакомпании.

В Uzbekistan Airways имеют в виду сообщение EASA от 9 января текущего года, где авиакомпаниям было рекомендовано не летать через воздушное пространство России.

«Важно отметить, что в настоящее время ни одна авиакомпания ЕС не выполняет полеты в, из или над воздушным пространством Российской Федерации. Однако ряд авиаперевозчиков из третьих стран продолжает это делать, несмотря на связанные с войной риски», - говорится в сообщении.

Таким образом, маршруты Uzbekistan Airways в ЕС теперь пролегают через Азербайджан и Турцию.