Amazon протестирует доставку посылок дронами на севере Англии

Город Дарлингтон на севере Англии с населением менее 100 тысяч человек станет первой локацией в Великобритании, где Amazon.com Inc. будет тестировать доставку посылок с помощью дронов. Об этом сообщает BBC.

На окраине Дарлингтона расположен крупный распределительный центр Amazon, откуда и будет осуществляться доставка.

Правда, сервис заработает нескоро. В частности, компании предстоит получить разрешение Управления гражданской авиации (CAA) на осуществление полетов беспилотников. Фирма сотрудничает с регулятором для того, чтобы убедить его в безопасности летательных аппаратов, находящихся вне зоны прямой видимости оператора.

Amazon уже использует беспилотники для перевозки грузов в нескольких штатах США.

За последние 12 месяцев капитализация Amazon выросла в полтора раза, до $2,48 трлн.