Последнее обновление: 28.01.2025 16:09

Руководители белорусских промпредприятий ожидают увеличения числа работников

Руководители промпредприятий в краткосрочном периоде ожидают увеличения спроса и объемов выпуска продукции, а также роста числа работающих. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в январе текущего года.

Согласно информации, две трети респондентов отмечают сохранение либо рост спроса на свою продукцию.

Средний период обеспеченности предприятий заказами (3,2 месяца) и уровень загрузки производственных мощностей (70%) не изменились.

Большинство опрошенных (88%) констатировали сохранение либо увеличение численности работников.

Руководители нацелены на дальнейшее развитие предприятий: среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (78%) и расширение (36%) производственных мощностей.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование