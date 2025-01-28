Руководители белорусских промпредприятий ожидают увеличения числа работников

Руководители промпредприятий в краткосрочном периоде ожидают увеличения спроса и объемов выпуска продукции, а также роста числа работающих. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в январе текущего года.

Согласно информации, две трети респондентов отмечают сохранение либо рост спроса на свою продукцию.

Средний период обеспеченности предприятий заказами (3,2 месяца) и уровень загрузки производственных мощностей (70%) не изменились.

Большинство опрошенных (88%) констатировали сохранение либо увеличение численности работников.

Руководители нацелены на дальнейшее развитие предприятий: среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (78%) и расширение (36%) производственных мощностей.