ЦАХАЛ вновь призвал жителей Ливана пока не возвращаться в деревни на юге страны

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова предупредили ливанцев, что им не следует предпринимать попытки вернуться в свои деревни на юге Ливана, пока в этих районах продолжают находиться израильские войска. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel.

"Я напоминаю вам, что соглашение о перемирии продлили, и войска ЦАХАЛ остаются на местах, (...) отвод сил отложили, он требует больше времени с целью гарантировать, что движение "Хезболла" не сможет восстановить там свое влияние", - написал в соцсети X (ранее Twitter) представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Он отметил, что прежние инструкции ЦАХАЛ остаются в силе, и командование оповестит население, когда можно будет безопасно возвращаться домой.

По его словам, ЦАХАЛ "недавно по условиям соглашения о перемирии произвел перегруппировку в некоторых районах на юге Ливана, чтобы обеспечить постепенное эффективное развертывание армии Ливана, лишить террористическую группировку "Хезболла" потенциала и избавить южный Ливан от ее бойцов и инфраструктуры".

Адраи подчеркнул, что своими заявлениями "Хезболла" пытается дестабилизировать ситуацию, и что именно это движение несет ответственность за разрушения на юге Ливана.

В ноябре 2024 года израильские военные и Хезболла прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным к 26 января.

Но в израильском правительстве заявили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удалось завершить вовремя.

Накануне Белый дом сообщил о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и Хезболлой до 18 февраля 2025 года. По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", в канцелярии премьер-министра Ливана Наджиба Микати подтвердили, что соглашение будет действовать до 18 февраля.