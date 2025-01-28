В Казахстане намерены создать ядерный кластер

В Казахстане разработают долгосрочные планы развития атомной отрасли. Об этом на расширенном заседании правительства сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, перед правительством стоит задача достижения полного самообеспечения Казахстана электроэнергией, а также создания резервов на уровне 15-20%, сообщает Kapital.kz.

По его словам, инновационные угольные станции должны заместить ТЭС, построенные по давно устаревшим технологиям.

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с «Самрук-Қазыной» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Правительство и парламент должны внести предложения по месту строительства второй атомной станции.

Ранее сообщалось, что правительство в ближайшее время намерено заключить соглашения на строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Алматинской области. Кроме того, завершается анализ возможных мест для строительства второй и третьей АЭС.

К строительству АЭС в Казахстане будут привлечены зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями. С ними уже ведут переговоры, сказал ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете «Ана тiлi». Тогда же он говорил о возможности строительства еще двух АЭС.

Финансирование строительства первой АЭС может быть осуществлено за счет привлеченных иностранных средств. Поставщики предлагают различные варианты финансирования, включая экспортный кредит и привлечение финансирования международных финансовых институтов.