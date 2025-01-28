С 1 февраля в Беларуси на 2,2% повышаются размеры пособий воспитывающим детей семьям

С 1 февраля в Беларуси размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума (БПМ) повышаются на 2,2%.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, новые размеры будут действовать по 30 апреля 2025 г.

В частности, пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) при рождении первого ребенка составит– 10 БПМ, или 4 476,40 рубля; при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ, или 6 266,96 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ, или 447,64 рубля.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ, или 223,82 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ, или 223,82 рубля; на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ, или 313,35 рубля.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ, или 447,64 рубля;

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ, или 537,17 рубля.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ, или 313,35 рубля.

В целом пособиями охвачено 160,7 тыс. детей.