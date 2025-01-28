Украинцев обяжут платить 9% от зарплаты на накопительную пенсию

Будущая пенсионная реформа будет предусматривать обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

Отмечается, что такая доля отчислений с зарплаты в будущем позволит человеку получить на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь.

В то же время человек сможет добровольно отчислять на накопительную пенсию и больший процент от заработной платы.

Известно, что правительственный законопроект о пенсионной реформе могут внести в Раду уже в 2025 году. Министр считает, что первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы могут начаться уже в 2026 году.

В 2025 году в Украине начнется пенсионная реформа, что предусмотрено, в частности, и требованиями Международного валютного фонда. В меморандуме с МВФ сказано, что до конца марта 2025 года Кабинет Министров планирует подать в Верховную Раду проект закона, который будет запрещать любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства. Индексация станет единственным механизмом повышения пенсий.

Говоря о будущей реформе, министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что по замыслу учреждения, для введения накопительной пенсионной системы необходимо разработать эффективную систему администрирования.

"Каждый из нас, когда направляет определенный ресурс, его часть идет на приумножение, но определенный процент всегда идет на администрирование, то есть на зарплату специалистов, контроль и тому подобное. И для уменьшения этого администрирования нам нужно сделать качественные ІТ-сервисы", – пояснила Оксана Жолнович, которую цитируют украинские медиа.