Объемы продаж новых автомобилей в Латвии сократились

Рынок новых автомобилей Латвии в 2024 году пережил серьезный спад: за год было зарегистрировано 17 128 новых легковых автомобилей, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщила Латвийская ассоциация автоторговцев.

По сравнению с рекордом 2007 года, когда было продано 30 800 новых автомобилей, прошлогодний объем продаж составил почти наполовину меньше. Число регистраций новых автомобилей резко упало в начале года, но стабилизировалось в сентябре и вернулось к росту в декабре, когда новых автомобилей было продано на 13,3% больше, чем годом ранее, передает LSM.lv.

По данным Латвийской ассоциации автоторговцев, на объемы продаж новых автомобилей существенно повлияла неопределенная геополитическая обстановка и слабая экономика. В то же время в ассоциации отметили, что в конце года наблюдались признаки стабилизации рынка и спроса на недорогие электрокары, что указывает на потенциал роста продаж автомобилей.

Лидером рынка по продажам новых легковых автомобилей по-прежнему является Toyota с долей 16,5% (2818 регистраций), хотя продажи Toyota упали на 22,3%. На втором месте находится Škoda (2584 проданных автомобиля, падение на 3%) и на третьем - Volkswagen (1971 автомобиль, падение на 6,3%).

В премиум-сегменте отличилась Audi (749 регистраций), опередив BMW (748) и Volvo (447).

В сегменте новых легковых автомобилей значительную долю рынка составили более крупные коммерческие операции и закупки, когда государственные учреждения или компании приобретали сразу десятки автомобилей. Так, Латвийская пограничная служба приобрела 162 автомобиля (Renault, Toyota, Citroën), CityBee - 262 автомобиля (VW, Ford, Toyota, Škoda), Lidl Latvija купила 126 автомобилей (BMW, Mini, VW), государственное лесохозяйственное предприятие Latvijas valsts meži - 97 автомобилей (Dacia, Nissan), Департамент безопасности дорожного движения - 57 автомобилей (KIA, SEAT, VW, Citroën).

При этом 2024 год характеризовался падением регистраций электромобилей на 22,5%. На электрокары пришлось лишь 7,3% (1258 автомобилей) от всех зарегистрированных новых легковых автомобилей.

По данным Латвийской ассоциации автоторговцев, компании, составляющие 60% покупателей электромобилей, отложили свои покупки в ожидании новых программ государственной поддержки.

"На рынке отсутствует конкурентоспособное предложение в категории недорогих электромобилей", - отметили в ассоциации, указав, что нехватка средств продолжает оставаться основным препятствием для развития рынка.

В ассоциации автоторговцев отметили, что автопарк Латвии восстанавливается очень медленно и отстает от Литвы и Эстонии до 40%.