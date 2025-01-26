Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

На следующей неделе в банкоматах Латвии исчезнет русский язык

В четверг, 30 января, в Латвии вступят в силу поправки к закону о кредитных учреждениях, которые предусматривают запрет на использование русского языка в банкоматах. Об этом сообщают латвийские СМИ.

Соответствующее решение правительство приняло еще в прошлом году, хотя тогда возникли дискуссии о том, что этот шаг ударит по пожилым людям.

Сейм Латвии принял поправки в закон о кредитных учреждениях в сентябре прошлого года. Согласно поправкам, банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.

В Латвии безналичные расчеты все больше используются как основной способ платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги остаются актуальными.

Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.



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