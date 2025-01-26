Еще ряду функционеров ЧССР могут снизить пенсии по возрасту

В Чехии с ноября 2026 года пенсия по возрасту может быть снижена еще ряду других функционеров коммунистического режима.

Как пишут чешские СМИ, высокопоставленным чиновникам компартии Чехословакии и Словакии, руководителям партийных аппаратов и начальникам структур национальной и государственной безопасности, пограничников и народной милиции могут снизить пенсионные выплаты из расчета 300 крон за каждый год пребывания у власти.

Проект пенсионной поправки будет обсуждаться правительством 29 января.

С марта прошлого года пенсии были сокращены 177 высокопоставленным функционерам времен ЧССР. Предложение о дополнении списка подготовило Минтруда совместно с Институтом изучения тоталитарных режимов (ÚSTR). Проект предполагает, что пенсии могут быть снижены сотням или даже нескольким тысячам человек.

«Это будет в большей степени символический жест, который затронет небольшую часть представителей прежнего режима. Однако, пока есть люди, ощутившие на себе и своих близких репрессии коммунистического режима, даже такой жест может принести им удовлетворение», – заявили в Министерстве.