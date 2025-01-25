Минобразования Беларуси определилось с пунктами проведения централизованного экзамена в 2025 году

Постановлением Минобразования Беларуси № 205 от 20 декабря 2024 г. определены пункты проведения централизованного экзамена по учебным предметам в 2025 году.

В частности, установлен перечень пунктов (всего 144) проведения централизованного экзамена (ЦЭ) и закрепленных за ними учреждений образования. Также определено минимальное количество мест для участников ЦЭ в каждом из пунктов.

Кроме того, определен соответствующий перечень для сдачи ЦЭ в резервные дни. В него включены:

Брестский государственный технический университет;

Витебский государственный технологический университет;

Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого;

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;

Белорусско-Российский университет;

Белорусский государственный университет.

Пунктом проведения ЦЭ в иные сроки для всех учреждений общего среднего образования выступает Белорусский государственный университет. Минимальное количество мест для участников составит 500.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.