Рижский аэропорт планирует запустить прямые рейсы в Нью-Йорк

Рижский аэропорт поставил себе цель обеспечить прямое авиасообщение между латвийской столицей и американским Нью-Йорком. Об этом рассказала в эфире Latvijas Radio председатель правления аэропорта Rīga Лайла Одыня.

Руководство воздушной гавани уже обсуждало свои планы с американскими авиаперевозчиками и национальной авиакомпанией airBaltic.

Еще летом 2023 года Федеральное управление гражданской авиации США присвоило Рижскому аэропорту первую категорию в сфере надзора за гражданской авиацией. Это позволяет осуществлять прямые авиаперелеты между Ригой и США.

"Мы очень хотим, чтобы у нас было прямое соединение хотя бы с Нью-Йорком. И мы над этим активно работаем", – сказала руководитель аэропорта.

Недавно Одыня встречалась с представителем американской авиакомпании Delta Air Lines. Тот рассказал, что ближайшей точкой в Восточной Европе, куда летают американские авиакомпании, является чешская столица Прага.

"В прошлом году они пытались открыть полеты в Дубровник (Хорватия), но их интересует около миллиона пассажиров в год. Столько предоставляет только Прага. Пока другие направления, где меньше миллиона, их не интересуют", – пояснила Одыня.

В то же время в США есть и лоукостеры, которые могли бы летать в Ригу на небольших самолетах, что было бы экономичнее и выгоднее.

"Мы говорим и с такими авиакомпаниями, как, например, Delta. Конечно, надо учитывать, что у нас тут есть airBaltic, который мог бы соединить эти перелеты со всеми странами Балтии и Скандинавии. Мы видим, куда летают люди. И видим, что насчитывается не менее 200 000 пассажиров в год, которые уже сейчас путешествуют из Риги в США. Но если бы у нас было прямое соединение, думаю, каждый из нас охотно бы воспользовался такой возможностью. И число пассажиров бы росло очень быстро", – сказала Одыня.

Кроме того, в Рижском аэропорту обсуждают возможность прямого авиасообщения с Канадой. Полеты в Азию более сложные, поскольку закрыто воздушное пространство над территорией РФ.