Франция хочет отложить вступление в силу экологических постановлений ЕС

Франция выступает за то, чтобы на неопределенный срок отложить директиву о комплексной проверке в области устойчивого развития (CSDDD).

Кроме того, Париж добивается отсрочки на два года выполнения директивы по отчетности устойчивости предприятий (CSRD), сообщает Politico.

Французские власти поддерживают отсрочку вступления в силу директивы CSDDD, говорится в документе.

Крупные европейские компании впервые должны будут соблюдать требования CSRD при составлении отчетности за 2024 год. Эта директива обязывает оценивать в глобальных цепочках поставок влияние на права человека и окружающую среду.

Ранее предприниматели жаловались, что такие правила сложны, обременительны и подрывают конкурентоспособность Европы.

Министр экономики Франции Эрик Ломбард заявил, что необходимо сосредоточиться на нормативных актах, которые усложняют повседневную деятельность компаний. В четверг он призвал упростить CSRD и отложить принятие CSDDD.

В то же время не только Франция обеспокоена из-за этих директив. Уже в ноябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель пересмотрит три экологических закона: CSRD, CSDDD и таксономию ЕС. Ожидается, что Европейская комиссия представит свой обзор 26 февраля.

Президент Франции Эммануэль Макрон также в начале января заявил, что настаивает на смягчении регулирования. По его словам, необходимо поставить выполнение регуляций на паузу и пересмотреть недавние нормы, которые мешают инновациям.

Все больше европейских стран разделяют эту позицию. На последних выборах в Европарламент успеха добились правые партии, которые также склонны скептически относиться к действующим в Европе экологическим правилам.

Недавно в США к власти вновь вернулся Дональд Трамп, и конкуренты европейских компаний в Америке теперь ожидают смягчения регуляций.

Трамп уже вышел из Парижского соглашения по климату и продолжает отмену других экологических мер. В результате растут опасения, что конкурентоспособность Европейского союза станет еще слабее по сравнению с США.