Немецкий бизнес отворачивается от Tesla из-за действий Илона Маска

Отдельные компании ФРГ объявили о планах отказаться от закупок новых автомобилей Tesla. В том числе две компании-поставщика электроэнергии - Badenova из Баден-Вюртемберга и Lichtblick из Гамбурга.

Как пишут немецкие СМИ, строительная компания из Нижней Саксонии Viebrockhaus уже прекратила покупать продукцию Tesla, а крупная сеть магазинов хозяйственных и косметических товаров Rossmann сделала это еще летом. В компании Tesla отказы немецкого бизнеса не комментируют.

Последние отказы от продукции Tesla вызваны скандальным жестом ее создателя Илона Маска в день инаугурации Дональда Трампа 20 января. Впрочем, еще до этого возмущение в Германии вызывали и резко критические высказывания Маска в адрес президента и канцлера, а также публичная поддержка правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

В последние недели неоднократно звучали заявления немецких чиновников и организаций об уходе из соцсети X (ранее Twitter), которой владеет американский миллиардер.