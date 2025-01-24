Вероятный будущий канцлер ФРГ пообещал закрыть границы Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который, по всей вероятности, станет новым канцлером ФРГ после февральских парламентских выборов, пообещал закрыть границы Германии с целью пресечь иммиграцию.

Политик заявил, что после прихода к власти он немедленно восстановит пограничный контроль, а все нелегальные иммигранты, в том числе обращающиеся за предоставлением убежища, будут разворачиваться на границе, сообщило агентство Reuters.

"Мы стоим на руинах десятилетней ошибочной политики по предоставлению убежища и иммиграции в Германии", - сказал Мерц, назвав миграционные правила ЕС не функционирующими.

"Будет введен фактический запрет на въезд в Федеративную Республику Германия для всех, кто не имеет действующих документов, дающих право на въезд", - заявил Мерц.

Обещание лидера ХДС означает отход от принципа свободного передвижения людей в ЕС, зафиксированного в рамках Шенгенского соглашения.

Заявление Мерца последовало на следующий день после нападения с ножом в Баварии со стороны иммигранта из Афганистана.

Совершивший нападение 28-летний афганец в прошлом уже совершал насильственные деяния и посещал психотерапевта. В декабре прошлого года ему было окончательно отказано в предоставлении убежища, он пообещал добровольно выехать из страны, но не сделал этого.

Нападение произошло в парке в одном из городов Баварии. Погиб двухлетний ребенок и 41-летний взрослый, который попытался вмешаться. Еще три человека получили ранения. Подозреваемый попал в ЕС через Болгарию, а уже оттуда отправился в Германию.