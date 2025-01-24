Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

Второй энергоблок БелАЭС подключили к сети

Второй энергоблок БелАЭС включили в работу. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram-канале.

"На втором энергоблоке Белорусской АЭС закончен комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем. После подтверждения всех параметров безопасности, блок включен работу", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, второй энергоблок БелАЭС был отключен в декабре2024 года "из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем".

Первый энергоблок находится на третьем по счету планово-предупредительном ремонте с 3 декабря 2024 года.



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