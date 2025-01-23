Средняя зарплата в Польше выросла на 9,8% до €2080

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в декабре 2024 года средняя брутто-зарплата (сумма до момента отчисления из нее работодателем всех налогов и сборов) в польских предприятиях выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 8 821,25 злотых (около €2080).

Однако уровень занятости в секторе предприятий за тот же период сократился на 0,6%, составив менее 6,5 миллиона рабочих мест.

Экономист банка PKO Урсула Крыньска отметила, что рост заработных плат замедляется, что соответствует ожиданиям на фоне снижения инфляции.

«Инфляция больше не двузначная, в конце года она составила 4,7%. Соответственно, заработные платы также замедляют рост, поскольку уже нет необходимости компенсировать стремительное повышение цен. В декабрьских данных мы видим, что зарплаты в горнодобывающей отрасли выросли немного медленнее, чем ожидалось. Кроме того, в обрабатывающей промышленности динамика повышения зарплат оказалась слабее», - сказала она.

Экономисты связывают снижение занятости с уменьшением спроса на труд. За весь 2024 год средняя зарплата в секторе предприятий выросла на 11%, тогда как уровень занятости сократился на 0,4%.

Данные GUS касаются предприятий, где занято более 10 сотрудников, и отражают ситуацию в крупных и средних компаниях страны.

Экономические аналитики отмечают, что, несмотря на рост зарплат, сокращение рабочих мест может указывать на структурные изменения в экономике и снижение экономической активности в отдельных отраслях.