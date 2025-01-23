Россиянин изобрел криптокотел на базе устройств Antminer

Пользователь форума «Хабр» под ником teamtimteam встроил биткоин-майнер в домашнюю систему отопления и зарабатывает на нем 23 тыс. рублей чистыми в месяц.

На реализацию идеи ушел год. С 2023 года энтузиаст вместе с коллегой-инженером изучал книги по гидродинамике, консультировался с сантехниками и создавал 3D-модели будущей установки.

В ноябре 2023 года он приобрел для сборки ASIC-майнер Antminer S19 Hydro 151 TH за 135 тыс. рублей, при цене биткоина $38 тыс. на тот момент. Дополнительные комплектующие и электрика обошлись в 29 тыс. рублей. Итоговая стоимость криптокотла составила около 164 тыс. рублей.

На момент покупки система приносила 35 тыс. рублей в месяц. С учетом затрат на электричество в 12 тыс. рублей чистая прибыль оценивалась в 23 тыс. рублей.

В 2024 году teamtimteam построил баню и также оснастил ее систему отопления ASIC-майнером, но более мощным — Antminer S19 Hydro 198TH.

«Этот проект стал для меня не просто способом сэкономить, но и увлекательным экспериментом. Я объединил технологии с повседневной жизнью, и теперь мой дом не только обогревается, но и приносит доход», - заключил россиянин.

Аналогичные устройства с 2013 года реализуют украинские биткоин-энтузиасты из компании Hotmine.

Напомним, в апреле 2024 года финская компания Hashlabs Mining представила проект, позволяющий генерировать тепло с помощью устройств для майнинга биткоина для обогрева домов. Ряд аналогичных инициатив в стране запустила также американская майнинговая фирма MARA.

В июне 2023 года баня Bathhouse в Бруклине призналась в использовании тепла от майнинговых установок для подогрева воды в бассейнах. Клиенты отреагировали на решение неоднозначно.