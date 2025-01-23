Последнее обновление: 23.01.2025 18:00

Из-за нового лесного пожара власти Калифорнии эвакуируют более 30 тыс. человек

Новый природный пожар вспыхнул на территории Калифорнии; власти распорядились эвакуировать свыше 30 тыс. местных жителей. Об этом сообщает в четверг CNN.

Кроме того, службы спасения предупредили еще 23 тыс. человек, что им, возможно, тоже придется покинуть свои дома в ближайшее время.

По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар, охвативший территории в округах Лос-Анджелес и Вентура, уничтожил лесные массивы на площади более 4 тыс. га.

В ликвидации пожара задействованы свыше 4 тыс. пожарных. Возгорание локализовано на 14%, при этом ни одно здание не пострадало, сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции.

"Ситуация остается напряженной, и пожар по-прежнему трудно локализовать", - сказал Марроне.



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