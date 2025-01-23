Военный контингент Германии в Литве до конца года увеличится

Контингент германской бригады в Литве до конца года вырастет до 500 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В Литву прибудут рота связи, штабного снабжения, медицинские и логистические подразделения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкес (вблизи границы с Беларусью – прим.). До 2027 года планируется переброска всех основных подразделений бригады со всеми обеспечивающими средствами", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года Литва и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией. Документ определяет вопросы перевода немецкой бригады на постоянное присутствие в Литве.

Часть германской бригады уже размещена в Вильнюсе, на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.