Минтранс Беларуси определил порядок воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов

Постановлениями Министерства транспорта и коммуникаций № 92 и № 88 от 3 октября 2024 года утверждены авиационные правила по обслуживанию воздушного движения в гражданской авиации и авиационные правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов.

«Документы разработаны в соответствии с воздушным кодексом и другими нормативными правовыми актами, стандартами, рекомендуемой практикой», - поясняется в комментарии.

В частности, урегулированы отношения по полетно-информационному и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, а также аварийному оповещению. В том числе распределены функции ответственных служб, очередность захода на посадку, уточнены вопросы предоставления навигационной помощи, координации действий и др.

Установлен порядок воздушных перевозок пассажиров, багажа (в том числе ручной клади), грузов на борту воздушного судна, права и обязанности перевозчика, пассажиров, других лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных перевозок, грузоотправителей и грузополучателей.

Кроме общих требований в правилах обозначены действия при бронировании, оплате перевозки, возврате денежных средств, оформлении багажа, регистрации, обслуживании пассажиров и др.