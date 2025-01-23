Alphabet до конца года начнет испытание разработанных ИИ лекарств

Isomorphic Labs, стартап по разработке лекарств, принадлежащий материнской компании Google Alphabet, до конца года проведет испытание препарата, разработанного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом основатель Isomorphic Labs Демис Хассабис рассказал Financial Times.

"Мы рассматриваем онкологию, заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенерацию, все основные виды заболеваний. Думаю, что до конца этого года у нас будет первый препарат", – сказал Хассабис.

По его словам, обычно на создание одного лекарства уходит в среднем от пяти до десяти лет.

"Возможно, нам удастся ускорить этот процесс в 10 раз, что станет невероятной революцией в сфере здравоохранения", – добавил основатель Isomorphic Labs.

Ранее Хассабис, также являющийся исполнительным директором Google DeepMind, говорил, что его команда принимает участие в шести программах разработки лекарств совместно с компаниями Eli Lilly и Novartis.

Isomorphic, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов с использованием возможностей ИИ, была выделена из исследовательского подразделения Google DeepMind в 2021 году.