К 2035 году треть потребляемой CNPC энергии придется на "зеленые" источники

China National Petroleum Corporation (CNPC) планирует, что к 2035 году треть потребляемых ею энергоресурсов будет приходиться на новые источники энергии, а к 2050 году - 50%, и ускоряет инвестиции в них. Об этом сообщил в Давосе глава компании Хоу Цицзюнь.

"Наш основной бизнес, конечно, нефть. Но мы находимся в процессе собственной трансформации. Мы трансформируемся в компанию по производству нефти, газа, геотермальной энергии, электроэнергии и водорода", - сказал он.

По его словам, Китай - развивающаяся страна, индустриализация и урбанизация продолжаются, а для этого нужна энергия.

"У нас есть ощущение перелома, и мы пытаемся достичь низкоуглеродной зеленой трансформации в три этапа. Первый - замена на чистые источники энергии. Мы не только крупный производитель, но и крупный потребитель энергии. Мы собираемся заменить большое количество потребления (нефти) электрификацией и "зеленым" электричеством. Мы можем заменить большое количество нефти здесь", - сказал глава компании.

Во-вторых, добавил он, CNPC работает над развитием новых источников энергии.

"Так, на северо-востоке и северо-западе Китая у CNPC есть много полезных ископаемых, и там много геотермальной, солнечной и ветряной энергии. Мы пытаемся развивать их в тандеме с нефтью и газом", - сказал Цицзюнь.

"И третий шаг - зеленая трансформация. Сегодня наша цель, что все виды зеленой энергии, включая водород, в 2050 году достигнут 50%. Мы производим много солнечной, ветровой и геотермальной энергии на северо-востоке и северо-западе Китая. Есть много геотермальных источников, и начаты несколько пилотных проектов по производству водорода. Мы трансформируем некоторые АЗС в места, где вы можете также заправиться водородом", - сказал глава CNPC.

Он отметил сильное ощущение переломного момента, поэтому компания ускоряет развитие своих энергетических планов.

"Мы ускоряем или увеличиваем наши инвестиции, в прошлом инвестиции росли недостаточно. В последние два года инвестиции - в основном в новые, чистые источники энергии. Мы также инвестировали в энергию термоядерного синтеза", - заметил он.

CNPC поставляет на китайский рынок 50% нефти и 30% природного газа, при этом компания инвестирует и за рубежом.