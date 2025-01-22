ЕС обогнал США и Китай по росту инвестиций в научные разработки

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о высоких темпах наращивания в ЕС в 2023 году инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), но считает, что частные капиталовложения должны быть увеличены.

"Хорошей новостью является то, что европейские компании уже наращивают свои инвестиции в инновации. В прошлом году европейская промышленность увеличила инвестиции в НИОКР почти на 10%. Впервые за десять лет это больше, чем в США и Китае. Благодаря этим усилиям мы снова заняли второе место в мире по общему объему частных инвестиций в НИОКР. Мы должны продолжать идти по этому пути", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Вместе с тем она видит "порочный круг низких инвестиций и низких инноваций", что, в частности, привело к более медленному внедрению цифровых технологий.

"Так как же нам разорвать этот круг? Государственные инвестиции, безусловно, должны играть свою роль. <...> Но государственного финансирования никогда не может быть достаточно. Для стимулирования инноваций с нужной скоростью и в нужном масштабе решающее значение будет иметь частный капитал", - считает фон дер Ляйен.

Председатель ЕК призвала "мобилизовать больше капитала, чтобы позволить процветать произведенным в Европе инновациям и венчурному бизнесу".

Для этого, объявила фон дер Ляйен, запускается инициатива европейского сберегательно-инвестиционного союза.

"Мы создадим новые европейские сберегательные и инвестиционные продукты, новые стимулы для рискового капитала и дадим новый толчок для обеспечения бесперебойного потока инвестиций по всему нашему союзу", - объяснила глава Еврокомиссии.